عزاء و مواساة في رحيل الكابتن ”خالد بن بريك“

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(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
بقلوب ملؤها الحزن والأسى، نتقدم إلى معالي وزير الماليه، سالم صالح بن بريك، و إلى والده طيب الذكر، واخوانه و اولاد الفقيد، وآل بن بريك كافة، في مصابهم الجلل، بالرحيل المفاجئ والاليم لاخيه الكابتن، خالد صالح بن بريك، الذي انتقل إلى جوار ربه يومنا هذا الخميس في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.
المغفور له بأذن الله تعالى الكابتن/ خالد بن بريك، كان من اصحاب الهمم والاخلاق الرفيعة بين أهله وزملاءه، وقد تراك خلفه ذكراً حسن وسيرة عطرة ومشوار مهني وشخصي حافل، ممثلًا مميزًا لبلده اليمن والاهله وناسة في محافظة حضرموت في المجال الكروي، فقد كان الفقيد، لاعبًا كرويًا محترفًا ونجمًا من نجوم اليمن، مساهمًا فاعلًا في المنتخبات الوطنية ولناديه شعب حضرموت.
ان الرحيل المبكر للكابتن خالد بن بريك، يمثل خسارة كبيرة لليمن و لأهله وناسه وجمهوره وزملاءه، بل فاجعة اصابت الوسط الكروي ومن عرف الفقيد بالم بالغ وفقد كبير في لحظة وتاريخ عصيب تشهده بلادنا .
وامام هذا المصاب الجلل، نسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم اهله جميعًا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون، والبقاء لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الاسيفون:
محمد الصالحي
علوي بافقيه
محمد العناني
سالم سلمان
راجح بادي
فخري العرشي
فارس الجعديي
فتحي باسلوم