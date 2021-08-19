أبرز زعماء المافيا الإيطالية يقع في قبضة الامن بالإمارات

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام بأن أحد أبرز زعماء المافيا "كامورا" الإيطالية، رافائيلي إمبريالي، اعتقل مؤخرا في الإمارات.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس أن إمبريالي (46 عاما) الذي يعد من أخطر مهربي المخدرات في أوروبا، اعتقل في دبي ضمن إطار تحقيق أجرته أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية بمشاركة الشرطة الدولية "الإنتربول" والشرطة الأوروبية "اليوروبول".

ولفتت التقارير إلى أن عملية الاعتقال نفذت في الرابع من أغسطس، غير أن الأنباء عنها لم ترد حتى اليوم.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن اسم إمبريالي، الذي فر إلى دبي قبل عدة سنوات، يتصدر قائمة المطلوبين الخاصة بالقيادة المركزية للشرطة الجنائية الإيطالية.

وتصدر اسم هذا المجرم العناوين الصحفية بعد أن عثرت الشرطة في منزله عام 2016 على لوحتين للرسام الهولندي العظيم فينسنت فان كوخ تمت سرقتهما من متحف.