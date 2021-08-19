قطر : حمد بن جاسم يوجه دعوة للمجتمع الدولي بخصوص طالبان

الخميس 19 أغسطس-آب 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم المجتمع الدولي إلى التحدث مباشرة مع حركة طالبان، واحترام الوضع الحالي في أفغانستان.

وكتب في سلسلة تغريدات على "تويتر": "بعد أن عادت طالبان إلى السلطة منتصرة بعد 20 عام، يجب التحدث معهم بشكل مباشر".

وتابع: "على العالم أن يحترم الوضع الحالي في أفغانستان، وألا يتخذ إجراءات للتضيق عليهم، إذ على المجتمع الدولي أن يعطيهم الأمل بأنه سيقبلهم ويتعاون معهم مقابل التزامهم بالأعراف الدولية".

وأضاف: "هل طالبان عادت بنفس الفكر السابق أم إنهم طوروا فكرهم بحيث يكونوا مقبولين دوليا ومتسامحين داخليا".

وشدد بن جاسم على أن "هناك مؤشرات إيجابية ولكن الأيام القادمة ستتضح الصورة أكثر في كيفية تعاملهم مع كثير من القضايا، مثل حقوق المرأة وحقوق الأقليات والتعليم والانخراط مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مبادئهم التي يؤمنون بها".

. وأوضح أنه "يجب على طالبان كذلك ألا تسمح لأي منظمة إرهابية أن تعمل من أراضيها". وأعلنت طالبان الثلاثاء العفو العام عن موظفي الدولة، ودعت النساء إلى المشاركة بحكومتها المرتقبة، وتعهدت بألا تكون الأراضي الأفغانية منطلقا للإضرار بأي دولة أخرى.