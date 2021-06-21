وحدات من قوات الشرعية تنجح في تنفيذ كمين نوعي استهدف فلول «الحوثي» غربي «مأرب»

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نفذت وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً نوعياً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مارب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :، إن أبطال الجيش حاصروا مجموعة من عناصر المليشيا بجبهة محزام ماس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وانتهت بسقوط معظم أفراد المجموعة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.
وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقماً كان في طريقه لتعزيز عناصر المليشيا وسقوط كل من كان على متنه بين قتيل وجريح. كما استهدفت المدفعية مصادر نيران معادية وألحقت بالمليشيا خسائر في العتاد والأرواح.