آخر الاخبار

كيف ردت حماس على مسيرة الأعلام الإسرائيلية دون إشعال حرب؟ استخدمت سلاحاً مختلفاً عن الصواريخ وحدات من قوات الشرعية تنجح في تنفيذ كمين نوعي استهدف فلول «الحوثي» غربي «مأرب» قطر تضع شرطا لدخول جميع الجماهير إلى ملاعب كأس العالم 2022 «الحوثيون القتلة»..تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال وزير الشباب في حكومة المليشيات«حسن زيد»على لسان أسرته حملة حـوثيـة جديدة تستهدف نساء «اليمـن» وخصوصيات أبناء القبائل ومشائخ ونشطاء يردون :«النساء لسن أبقار...كل واحد شرفه في رأسه» السعودية تحذر من أحد أنواع الحناء السعودية تكشف عن تعميم عاجل بخصوص مساجد المملكة ولي العهد السعودي يدشن ثمان مشاريع هامة لمنسوبي وزارة الدفاع وفاة ناشطة حقوقية إماراتية معارضة لبلادها بطريقة غريبة في لندن أول هيئة استثمار خليجية تواجه وضعا ضبابيا

وحدات من قوات الشرعية تنجح في تنفيذ كمين نوعي استهدف فلول «الحوثي» غربي «مأرب»

الإثنين 21 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 579
 

نفذت وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، كميناً نوعياً استهدف مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب محافظة مارب، وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

 

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :، إن أبطال الجيش حاصروا مجموعة من عناصر المليشيا بجبهة محزام ماس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وانتهت بسقوط معظم أفراد المجموعة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

 

وأضاف أن مدفعية الجيش دمّرت طقماً كان في طريقه لتعزيز عناصر المليشيا وسقوط كل من كان على متنه بين قتيل وجريح. كما استهدفت المدفعية مصادر نيران معادية وألحقت بالمليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

 
إقراء أيضاً
«الحوثيون القتلة»..تفاصيل جديدة في حادثة اغتيال وزير الشباب في حكومة المليشيات«حس
حملة حـوثيـة جديدة تستهدف نساء «اليمـن» وخصوصيات أبناء القبائل ومشائخ ونشطاء يردو
الكشف عن تدمير 75% من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب
وفد يمني في بيروت من أجل 250 مليون دولار
بيان جديد للحكومة اليمنية بشأن التصعيد الحوثي في مأرب والحديدة واستهداف السعودية
تفاصيل أخطر حملة تجنيد للمليشيات الحوثية تستهدف 12ألف من الأطفال والمراهقين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس