ولي العهد السعودي يدشن ثمان مشاريع هامة لمنسوبي وزارة الدفاع

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دشن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 8 مشاريع سكنية وطبية لمنسوبي وزارة الدفاع بعدد من مناطق المملكة وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفذتها وأنجزتها الوزارة مؤخرا.

واشتملت المشروعات التي دشنها ولي العهد، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من أربعة مليارات ريال، على ستة مشروعات سكنية توفر 3797 وحدة سكنية.

ودشن بن سلمان عددا من المشروعات الطبية التطويرية، من بينها مشروع إنشاء مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية، بسعة تصل إلى 130 سريرا.

وبهذه المناسبة، ثمن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البِـياري، تدشين ولي العهد لمشروعات الوزارة السكنية، والطبية مؤكدا أن "استكمال هذه المشاريع، وتدشينها يأتي ترجمة، وتنفيذا لتوجيهات سموه السديدة، وفي إطار حرصه الدائم على منظومة القوات المسلحة، وتوفير السكن الملائم، والرعاية الصحية المتكاملة لمنسوبيها".

وأكد أن "هذه المشروعات الحيوية، تأتي ضمن سلسة مشروعات لتأمين وحدات سكنية لمنسوبي القوات المسلحة وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ، إضافة إلى تطوير، وتوسعة المرافق الصحية القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات الطبية، والفنية، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030".

المصدر: سبق