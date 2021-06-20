أول هيئة استثمار خليجية تواجه وضعا ضبابيا أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر.. دولة عربيه في طريقها للانهيار الكشف عن تدمير 75% من القدرات القتالية للحوثيين على أطراف مأرب وفد يمني في بيروت من أجل 250 مليون دولار بيان جديد للحكومة اليمنية بشأن التصعيد الحوثي في مأرب والحديدة واستهداف السعودية دول خليجية تسارع في تهنئة رئيس ايران الجديد والإمارات أول المهنئين (تصحيح) توقيت مباراة اليمن وتونس في كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة رونالدو يفتح باب الجحيم على البرتغال أمام ألمانيا تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض خطير 680شخصية ومنظمة عالمية توجه رسالة عاجلة إلى بايدن لوقف الحرب ضد الفلسطينيين
أعلن العميد عبده مجلي المتحدث باسم الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية عن تدمير 75% من القدرات القتالية التي حشدها الحوثيون على أطراف مأرب، وذلك بمعارك وضربات جوية الأيام الماضية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال مجلي إن "قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل في بلاده تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال اليمن".
وأشار إلى "إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
ولفت إلى أن "الجيش الوطني تمكن من تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض في محافظة الجوف، واستعاد عدة مواقع، وقطع طرق إمداد الميليشيا والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى وتدمير عدد من معداتها القتالية".