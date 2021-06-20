وفد يمني في بيروت من أجل 250 مليون دولار

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يتواجد وفد رسمي من البنك المركزي اليمني ،في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة باسترداد أموال تخص مصارف يمنية تقدر بأكثر من 250 مليون دولار.

وقال رئيس الوفد ياسر القباطي " إن الأموال تعود لحسابات بنوك يمنية تدفقت إلى بنك "بيروت BOB" وكانت مخصصة لتمويل المستوردات الأساسية، وتم حجزها إثر الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان منذ العام 2019.

ونقلت قناة العربية عن القباطي قوله أن الوفد لم يتوصل إلى آلية استرداد للأموال، على الرغم من أنه طلب 100 ألف دولار من كمية الأموال الموجودة في البنك وذلك من أجل مواجهة التزامات البنوك اليمنية.

وأضاف "هذا مع العلم أن "بنك بيروت" أفرج عن جزء من تلك الأرصدة لبعض المصارف اليمنية على إثر اللقاء الذي حصل في بيروت الأسبوع الماضي مع إدارته العليا، غير أنه يبقى غير كافٍ".

وقال "نحن نضغط لاستعادة الأرصدة مع تقديرنا للأزمة التي يمرّ بها لبنان، ونحن على ثقة بحاكم مصرف لبنان لابتكار معالجات تتماشى مع الآلية التي تم طرحها عليه لاستعادة المبلغ".

وتابع "لم نقدم منذ العام 2019 على اتّخاذ أي إجراءات قانونية بحق "بنك بيروت" على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بالقطاع المصرفي اليمني"، معربا عن أمله بحل الإشكال، لا سيما أن حاكم المركزي اللبناني كان متفهماً ومتجاوباً مع المطالب التي طرحها وفد اليمن خلال الاجتماع الأخير".

ولم تقتصر تداعيات الأزمة المالية التي تضرب لبنان على المودعين اللبنانيين الذين قلّصت البنوك سحوباتهم للسيولة ومنعت إنفاق العملة الأجنبية للمودعين أصحاب الحسابات الدولارية، بل طالت شظاياها ودائع وأرصدة تعود لمصارف يمنية موجودة لدى بنوك لبنانية.