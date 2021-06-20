توقيت مباراة اليمن وتونس في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة

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يستهل منتخب اليمن للشباب غدا الاثنين مشوراه في بطولة كأس العرب التي تنطلق اليوم بالقاهرة، بمواجهة منتخب تونس.
وتضم المجموعة الرابعة منتخبات اليمن تونس السعودية واوزباكستان.
وتبدأ المباراة تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة وتنقل على بي ان سبورت المفتوحة.