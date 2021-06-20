آخر الاخبار

توقيت مباراة اليمن وتونس في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة رونالدو يفتح باب الجحيم على البرتغال أمام ألمانيا تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض خطير 680شخصية ومنظمة عالمية توجه رسالة عاجلة إلى بايدن لوقف الحرب ضد الفلسطينيين بعنوان نحن والحمير في المنعطف الخطير.. القاص العمراني يصدر مجموعته القصصية ويهدها مجانا للقراء تفاصيل أخطر حملة تجنيد للمليشيات الحوثية تستهدف 12ألف من الأطفال والمراهقين في 8 محافظات الجيش الوطني يعلن عن تدمير 75% من قدرات الحوثي في جبهات مأرب وتحقق السيطرة على الأرض وتقدمات في مواقع جديدة تفاصيل عملية عسكرية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف وكيف تعامل معها الجيش الوطني الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 3دول في العالم أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا

توقيت مباراة اليمن وتونس في كأس العرب للشباب والقناة الناقلة

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي
عدد القراءات 268

يستهل منتخب اليمن للشباب غدا الاثنين مشوراه في بطولة كأس العرب التي تنطلق اليوم بالقاهرة، بمواجهة منتخب تونس.

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات اليمن تونس السعودية واوزباكستان.

وتبدأ المباراة تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة وتنقل على بي ان سبورت المفتوحة.

إقراء أيضاً
رونالدو يفتح باب الجحيم على البرتغال أمام ألمانيا
السودان أول المتأهلين من الملحق لنهائيات كأس العرب 2021
الأول عالميا .. نجم عالمي في كرة القدم تجاوز متابعيه لـ 300 مليون متابع
بينهم نجم عربي متألق.. أغلى 5 أجنحة في العالم حالياً
الاتحاد الأوروبي يويفا يعلن أخطر تهديد له بخصوص نقل نهائي كأس أوروبا من لندن
لماذا أعاد محمد صلاح نشر تغريدة محذوفة صبت عليه الانتقادات؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس