آخر الاخبار

تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض خطير 680شخصية ومنظمة عالمية توجه رسالة عاجلة إلى بايدن لوقف الحرب ضد الفلسطينيين بعنوان نحن والحمير في المنعطف الخطير.. القاص العمراني يصدر مجموعته القصصية ويهدها مجانا للقراء تفاصيل أخطر حملة تجنيد للمليشيات الحوثية تستهدف 12ألف من الأطفال والمراهقين في 8 محافظات الجيش الوطني يعلن عن تدمير 75% من قدرات الحوثي في جبهات مأرب وتحقق السيطرة على الأرض وتقدمات في مواقع جديدة تفاصيل عملية عسكرية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف وكيف تعامل معها الجيش الوطني الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 3دول في العالم أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا الحوثيون يستهدفون المملكة بـ 17 طائرة مُسيّره والتحالف يعلن النتائج إيران :مستعدون لإرسال سفيرنا إلى الرياض غداً

تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض خطير

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 33
 

كشفت دراسة علمية جديدة عن وجود ارتباط بيولوجي بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الدراسة التي تم نشرها هذا الأسبوع في مجلة "كانسر ديسكوفري" العلمية نجحت في تحديد الأضرار اللاحقة بالحمض النووي نتيجة اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء.

وأكدت نتائج الدراسة أن هذا النوع من اللحوم مُسرطِن فعليا، الأمر الذي يفتح الطريق أمام الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات جديدة له.

وكشفت التحاليل المخبرية عن نوع من التحور في الحمض النووي يسمى "الألكلة"، يسبق الإصابة بسرطان القولون، عند الأشخاص الذين يحرصون على تناول اللحوم الحمراء.

وقال أخصائي الأورام في معهد "دانا فاربر" للسرطان ماريوس جياناكيس، إن نتائج الدراسة لا تعني الامتناع بشكل كلي عن تناول اللحوم الحمراء.

وأوصى جياناكيس بالاعتدال في تناول اللحوم الحمراء واتباع نظام غذائي متوازن. وكانت دراسات علمية سابقة أثبتت وجود ارتباط بين الإصابة بسرطان القولون وتناول اللحوم الحمراء، وذلك من خلال استبيانات عن العادات الغذائية للمصابين به

إقراء أيضاً
فريق علمي يكشف ثلاث علامات بالأظافر تنكشف مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا
يغزو الأسواق العالمية بسرعة كبيرة .. هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس
تعرف على الأسباب التي تجعلك تتكلم أثناء نومك وتكشف أسرارك لمن حولك
4 علامات غريبة وغير عادية لالتهاب المفاصل فلا تتجاهلها
أحدث بحوث الطب يكشف ثلاث بهارات تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة
تعرف على العلامات التي تظهر على القدمين تؤكد ارتفاع مستويات السكر في الدم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس