بعنوان نحن والحمير في المنعطف الخطير.. القاص العمراني يصدر مجموعته القصصية ويهدها مجانا للقراء

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ خاص

عدد القراءات 267

أصدر القاص محمد مصطفى العمراني مجموعته القصصية الثانية بعنوان : " نحن والحمير في المنعطف الخطير ! " وقد تضمنت المجموعة التي صدرت بطريقة النشر الإلكتروني 16 قصة قصيرة .

يغلب على قصص المجموعة طابع السخرية ذات الدلالات والمعاني العميقة والتي تضحك القارئ وتمتعه وفي الوقت نفسه تحمل معاني كبيرة ودلالات خطيرة لمن يقرأ بعمق ويستوعب ما بين السطور .

قصص طريفة كتبت بلغة مشوقة وبأسلوب سرد ممتع وبطرح ساخر مضحك وهو أسلوب تفرد به القاص العمراني وسبق للقاص والكتاب عبد الكريم الرازحي أن أسس لهذا الأسلوب النادر في اليمن .

القاص العمراني أصدر مؤخرا مجموعته القصصية الأولى بعنوان : " عن محاولتي الفاشلة للوصول إلى القمر !" والتي تضمنت بدورها 23 قصة قصيرة ساخرة . وقد ضع العمراني في صفحته في الفيسبوك رابط لتحميل المجموعة القصصية مجانا حيث تم نشرها في المكتبات الإلكترونية المعروفة مثل " مكتبة نور " و" فولة بوك " و " كتوباتي " و" كتب إت " وغيرها .

وفي زمن الحرب وتداعياته في اليمن أغلقت المئات من المكتبات وتقلصت الإصدارات وصارت مثل هذه الإصدارات الإبداعية كواحة وارفة وسط هجير من المآسي . رابط تحميل المجموعة القصصية