تناول اللحوم الحمراء يسبب مرض خطير 680شخصية ومنظمة عالمية توجه رسالة عاجلة إلى بايدن لوقف الحرب ضد الفلسطينيين بعنوان نحن والحمير في المنعطف الخطير.. القاص العمراني يصدر مجموعته القصصية ويهدها مجانا للقراء تفاصيل أخطر حملة تجنيد للمليشيات الحوثية تستهدف 12ألف من الأطفال والمراهقين في 8 محافظات الجيش الوطني يعلن عن تدمير 75% من قدرات الحوثي في جبهات مأرب وتحقق السيطرة على الأرض وتقدمات في مواقع جديدة تفاصيل عملية عسكرية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف وكيف تعامل معها الجيش الوطني الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 3دول في العالم أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا الحوثيون يستهدفون المملكة بـ 17 طائرة مُسيّره والتحالف يعلن النتائج إيران :مستعدون لإرسال سفيرنا إلى الرياض غداً
أصدر القاص محمد مصطفى العمراني مجموعته القصصية الثانية بعنوان : " نحن والحمير في المنعطف الخطير ! " وقد تضمنت المجموعة التي صدرت بطريقة النشر الإلكتروني 16 قصة قصيرة .
يغلب على قصص المجموعة طابع السخرية ذات الدلالات والمعاني العميقة والتي تضحك القارئ وتمتعه وفي الوقت نفسه تحمل معاني كبيرة ودلالات خطيرة لمن يقرأ بعمق ويستوعب ما بين السطور .
قصص طريفة كتبت بلغة مشوقة وبأسلوب سرد ممتع وبطرح ساخر مضحك وهو أسلوب تفرد به القاص العمراني وسبق للقاص والكتاب عبد الكريم الرازحي أن أسس لهذا الأسلوب النادر في اليمن .
القاص العمراني أصدر مؤخرا مجموعته القصصية الأولى بعنوان : " عن محاولتي الفاشلة للوصول إلى القمر !" والتي تضمنت بدورها 23 قصة قصيرة ساخرة . وقد ضع العمراني في صفحته في الفيسبوك رابط لتحميل المجموعة القصصية مجانا حيث تم نشرها في المكتبات الإلكترونية المعروفة مثل " مكتبة نور " و" فولة بوك " و " كتوباتي " و" كتب إت " وغيرها .
وفي زمن الحرب وتداعياته في اليمن أغلقت المئات من المكتبات وتقلصت الإصدارات وصارت مثل هذه الإصدارات الإبداعية كواحة وارفة وسط هجير من المآسي . رابط تحميل المجموعة القصصية