إيران :مستعدون لإرسال سفيرنا إلى الرياض غداً

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أبدى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلاده لإعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أهمية الحوار لحل الخلافات.
وقال ظريف في تصريحات صحفية، السبت: "مستعدون لإرسال سفيرنا إلى السعودية غداً، وليس هناك أفضل من الحوار".
وزعم أن بلاده اقترحت منذ 2014، وقف إطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية في اليمن، لكن الطلب قوبل بالرفض، حسب قوله.
وأشار إلى أن "السعودية كان يمكنها أن تنهي الحرب في اليمن خلال 3 أسابيع، وأن لا تستمر لمدة 6 سنوات".
وبعد سنوات من الخلافات السياسية بين السعودية وإيران، تشير المحادثات الأخيرة التي عُقدت في العراق إلى تحوُّل دبلوماسي بين أكبر دولتين عاشتا صراعاً بالشرق الأوسط، في وقت تسعى المملكة جاهدة إلى إيجاد حل للنزاع في اليمن.
وتدعم السعودية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، في حرب اشعل فتيلها الحوثيين منذ 2014م