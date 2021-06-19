السودان أول المتأهلين من الملحق لنهائيات كأس العرب 2021

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تأهل المنتخب السوداني لكرة القدم إلى نهائيات "كأس العرب FIFA قطر 2021"؛ إثر فوزه على نظيره الليبي بهدف دون رد، على استاد "خليفة الدولي" بالعاصمة القطرية الدوحة.
وهذه المباراة الأولى من أصل 7 مباريات تحتضنها الدوحة ضمن التصفيّات المؤهلة للبطولة المرتقبة أواخر العام الحالي بالدولة الخليجية.
وإلى تفاصيل اللقاء؛ فقد جاء هدف المباراة الوحيد للمنتخب السوداني عن طريق محمد عبد الرحمن الغربال من ركلة جزاء بحلول الدقيقة الـ15.
وسيلعب المنتخب السوداني ضمن المجموعة الرابعة التي تضمّ الجزائر ومصر والفائز من مباراة لبنان وجيبوتي.
وتقام في الفترة ما بين 19 و25 يونيو الجاري، مباريات الملحق العربي على ملعبي "خليفة الدولي" و"جاسم بن حمد" بنادي السد.
وستلتحق المنتخبات السبع المتأهلة من الملحق بتسع منتخبات تأهلت مباشرة إلى النهائيات بعد تصدرها قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا؛ وهي: قطر (البلد المنظم)، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.
وتنص اللوائح على تأهل بطل كل مجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي، حيث تُجرى مواجهات بنظام خروج المغلوب وصولاً إلى المباراة النهائية.