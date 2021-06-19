الحوثيون يعلنون إدراج الأمم المتحدة وأمينها العام «غوتيريش»على قائمة خصومهم الى جانب دول التحالف

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلنت المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن اليوم السبت ادراج منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش على قائمة خصومها الى جانب من اسمتهم دول تحالف العدوان.

وقال بيان صادر عن مايسمى بالمكتب السياسي التابع للمليشيات الحوثية نشرته وسائل إعلام حوثية بأن ادراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للحوثيين على لائحة منتهكي حقوق الأطفال هو بمثابة القضاء على ما تبقى للمنظمة الأممية من همزة وصل معها.

وأشار البيان الحوثي بأن الامم المتحدة قد أعلنت نفسها طرفا إلى جانب دول تحالف دعم الشرعية (في إشارة الى عزم المليشيات الحوثية على مقاطعة منظمة الأمم المتحدة على خلفية إدراجها على لائحة منتهكي حقوق الأطفال ).

وكانت الأمم المتحدة قد ادرجت مليشيا الحوثي الإرهابية الجمعة الماضية على'اللائحة السوداء' للجماعات المنتهكة حقوق الأطفال.