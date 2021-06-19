وزير الداخلية يطيح بعدد من القيادات الأمنية الفاشلة بمحافظة أبين

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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أصدر وزير الداخلية إبراهيم حيدان، اليوم السبت، حزمة من قرارات التعيين في إدارة أمن محافظة أبين.

وجاءت القرارات عقب خطة جديدة تشهدها إدارة أمن أبين للارتقاء بالعمل الأمني ولما تقتضيه المصلحة الوطنية في ذلك.

وتضمنت القرارات تعيين محمد الدوبحي مديراً لمصلحة الهجرة والجوازات والسجل المدني، وصالح الفضلي مديراً لإدارة حراسة المنشات وحماية الشخصيات، وعلي حيدرة مديراً لإدارة شرطة الدوريات وأمن الطرق في المحافظة.