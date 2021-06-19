رهف القنون تثير غضب السعوديين والعرب لهذا الظهور الجريئ

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت الناشطة السعودية رهف القنون الجدل في العديد من الأوساط في المملكة العربية السعودية من خلال ظهورها الأخير وتصريحاتها الجرئية، حيث فاجأت القنون كافة المتابعين عبر موقع التواصل الإجتماعي الانسقرام، حيث ظهرت أمام الشاطئ وهي ترتدي ملابس جرئية، وقد علقت على تلك الصورة حياتك ملكك أنت، جسدي خياري” وقد تجاهلت الأخيرة قضية ابنتها الرضيعة، وقد وثقت من خلال حسابها إستمتاعها بالإجواء الصيفية من خلال الإستجمام على الشاطئ.

هذا وقد أدى تلك الصورة وهذا التصريح إلى إستنكار من قبل عدد كبير من المتابعين بسبب ظهورها بملابس جرئية، وقد أعتبروا انها تتنافي مع العادات والتقاليد الفتيات في المجتمع العربي، وقد نشرت ستوري أخر جرئ عبر موقع الانستقرام الأمر الذى عرضها لهجوم واسع من قبل المتابعين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي.

من هي رهف القنون

أشارت رهف القنون في العديد من التصريحات السابقة لها على أن أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة، وقد قالت أن شقيقها حبسها بمساعدة والدتها، حيث لاقت قصتها رواجاً كبيراً في مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن طلبت مساعدة الناشطين في مجال حقوق الانسان، وقد رفضت الصعود على متن رحلة جوية منطلقة من العاصمة تايلاند إلى الكويت، وقد حصنت نفسها في غرفة فندق المطار مانعة أي أحد من الدخول، وقد إستنجدت بالنشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وقد سمعت استغثتها الحقوقية المصرية منى الطحاوي وساعدتها في الوصول إلى منظمات حقوقية عالمية.