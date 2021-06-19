بالتزامن مع اانتصارات كبيرة واحتدام المعارك.. رئيس الأركان العامة يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت 19 يونيو/حزيران، سير العمليات القتالية شمال غرب محافظة مارب، مطلعاً على أحوال المقاتلين الأبطال وما يسطرونه من ملاحم خالدة.

وهنأ رئيس الأركان، القادة والجنود ورجال المقاومة الشعبية، بالانتصارات المتوالية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد الفريق بن عزيز، بما شاهده من بطولات وتضحيات وكفاءة قتالية عالية أظهرها أبطال الجيش على امتداد مسرح العمليات القتالية.

وشدد رئيس الأركان على اليقظة العالية والالتزام التام بالخطط المرسومة لتدمير قدرات المليشيا الكهنوتية وإجبارها على الاستسلام بقوّة السلاح باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الإستقرار في عموم البلاد.

ومن جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، عن شكره لرئيس هيئة الأركان وقيادة وزارة الدفاع على الاهتمام والمتابعة المستمرة للأوضاع الميدانية، مؤكداً جاهزية منتسبي المنطقة لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم.