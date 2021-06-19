رهف القنون تثير غضب السعوديين والعرب لهذا الظهور الجريئ بالتزامن مع اانتصارات كبيرة واحتدام المعارك.. رئيس الأركان العامة يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية شرقي محافظة الجوف تقرير موثق بالأدلة والصور يرصد أبرز التغييرات التي أحدثها الحوثيون في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية فريق علمي يكشف ثلاث علامات بالأظافر تنكشف مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا تحالف دولي يبتلع 49% من أرامكو لإمداد الزيت مقابل صفقة تزيد عن 12 مليار دولار تعرف على الهدية الخاصة التي قدمها بايدن للرئيس الروسي بوتن السعودية تعلن عن ضبط الملايين من العمال والمقيمين بسبب مخالفاتهم للنظام وفاة واحد من أشهر أعلام المسجد النبوي بالمدينة المنورة الأول عالميا .. نجم عالمي في كرة القدم تجاوز متابعيه لـ 300 مليون متابع
تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم السبت 19 يونيو/حزيران، سير العمليات القتالية شمال غرب محافظة مارب، مطلعاً على أحوال المقاتلين الأبطال وما يسطرونه من ملاحم خالدة.
وهنأ رئيس الأركان، القادة والجنود ورجال المقاومة الشعبية، بالانتصارات المتوالية ضد مليشيا الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.
وأشاد الفريق بن عزيز، بما شاهده من بطولات وتضحيات وكفاءة قتالية عالية أظهرها أبطال الجيش على امتداد مسرح العمليات القتالية.
وشدد رئيس الأركان على اليقظة العالية والالتزام التام بالخطط المرسومة لتدمير قدرات المليشيا الكهنوتية وإجبارها على الاستسلام بقوّة السلاح باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق الإستقرار في عموم البلاد.
ومن جانبه، عبر قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد جبران، عن شكره لرئيس هيئة الأركان وقيادة وزارة الدفاع على الاهتمام والمتابعة المستمرة للأوضاع الميدانية، مؤكداً جاهزية منتسبي المنطقة لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم.