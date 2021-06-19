هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية شرقي محافظة الجوف  

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كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش كسرت هجوما لمليشيا الحوثية على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر في لحظاته الأولى ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.
وأوضح المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.