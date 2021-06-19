آخر الاخبار

رهف القنون تثير غضب السعوديين والعرب لهذا الظهور الجريئ بالتزامن مع اانتصارات كبيرة واحتدام المعارك.. رئيس الأركان العامة يتفقد سير العمليات القتالية شمال غرب مارب هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية شرقي محافظة الجوف   تقرير موثق بالأدلة والصور يرصد أبرز التغييرات التي أحدثها الحوثيون في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية فريق علمي يكشف ثلاث علامات بالأظافر تنكشف مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا تحالف دولي يبتلع 49% من أرامكو لإمداد الزيت مقابل صفقة تزيد عن 12 مليار دولار تعرف على الهدية الخاصة التي قدمها بايدن للرئيس الروسي بوتن السعودية تعلن عن ضبط الملايين من العمال والمقيمين بسبب مخالفاتهم للنظام وفاة واحد من أشهر أعلام المسجد النبوي بالمدينة المنورة الأول عالميا .. نجم عالمي في كرة القدم تجاوز متابعيه لـ 300 مليون متابع

هزيمة جديدة للمليشيات الحوثية شرقي محافظة الجوف  

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب
عدد القراءات 349
 

كسر أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش كسرت هجوما لمليشيا الحوثية على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر في لحظاته الأولى ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.

وأوضح المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار.

 
إقراء أيضاً
بالتزامن مع اانتصارات كبيرة واحتدام المعارك.. رئيس الأركان العامة يتفقد سير العم
تقرير موثق بالأدلة والصور يرصد أبرز التغييرات التي أحدثها الحوثيون في المناهج ال
مصدر عسكري يكشف لماذا قصفت المليشيات الحوثية مدينة مأرب بصاروخين بالستيين صباح ال
مليشيا الحوثي تجبر سفينة محملة بالقمح على مغادرة ميناء الحديدة
احباط هجوم كبير بعدد من الطائرات المفخخة قبل وصولها الى أهدافها في السعودية
توجيه صارم بمعاقبة من يقوم ببيع لقاح كورونا في اليمن والبنك الدولي يقدم 20 مليون
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس