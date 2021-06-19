تقرير موثق بالأدلة والصور يرصد أبرز التغييرات التي أحدثها الحوثيون في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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رصد تقرير موثق بالأدلة والصور، أبرز التغييرات التي أحدثتها ميليشيا الحوثي في المناهج الدراسية للصفوف الأساسية (الابتدائية)، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014.

وتركزت التغييرات على مناهج الصفوف الأساسية، من الأول وحتى السادس، خصوصاً في 4 مواد دراسية هي القرآن الكريم، التربية الإسلامية، اللغة العربية، التربية الوطنية، والتاريخ.

وبحسب التقرير الذي أعدته منصة "صدق"، والمكون من 43 صفحة، فقد تنوعت التغييرات بين عقائدية وطائفية، وسياسية، وغيرها، وشملت التغييرات إضافة أو حذف دروس، تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وفق التوجه العقائدي للحوثيين، واستبدال الصور الفوتوغرافية التوضيحية برسوم كاريكاتورية.

كما شمل التغيير إضافة صور وشعارات الجماعة في المناهج، وتوظيف طائفي لبعض الفقرات.

أبرز التغييرات كما وردت في التقرير ويتناول أمثلة لتلك التغييرات وليس جميعها، موزعة حسب المواد التي طرأ عليها التغيير.

مادة القرآن في الصف الأول الأساسي

إمام المسجد "مسربلاً" والطريق المستقيم هو طريق الأنبياء وأعلام الهدى (عادة ما يوصف عبدالملك الحوثي بأنه علم الهدى)

مادة التربية الاسلامية واللغة العربية في الصف الأول

شعارات المولد على المساجد وقصيدة الحروف: باءٌ بدرٌ بثّ النورا (إشارة لبدر الدين الحوثي)

التغييرات في كتب الصف الثالث الأساسي

حذف سير الرسول والصحابة وحذف الأعياد الاسلامية والمناسبات الوطنية كـثورتي سبتمبر وأكتوبر

التغييرات في كتب الصف الرابع الأساسي

مادة التربية الاجتماعية في الصف الرابع الأساسي

11 فبراير ثورة فاشلة، وثورة 21 سبتمبر (تاريخ الانقلاب الحوثي) جاءت لتصحيح مسار الثورات السابقة سبتمبر واكتوبر وفبراير

التغييرات في كتب الصف الخامس الأساسي

حذف وحدة من كتاب تاريخ اليمن القديم تتحدث عن مظاهر الحضارة اليمنية القديمة واستبدالها بوحدة جديدة اسمها: القصص الحق

إضافة ما سموها "ثورات 21 سبتمبر وثورة الإمام القاسم عام 1597، وثورة الإمام المنصور وابنه يحيى حميد الدين عام 1892"

تابع التغييرات في كتب الصف الخامس

من كتاب التربية الوطنية تم حذف "شخصيات يمنية خالدة"

الإمام الشوكاني

محمد محمود الزبيري

علي عبدالمغني

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التغييرات في كتب الصف السادس الأساسي

مادة التربية الوطنية في كتاب الصف السادس

تم تغيير هذا الكتاب بشكل جذري حيث حُذفت وحدات كاملة، على سبيل المثال حُذفت قصص عمر بن عبدالعزيز وعمر المختار ويوسف العظمة واستبدالها بقصص الهادي يحيى بن الحسين الرسي والقيادي الحوثي صالح الصّمّاد وجار الله عمر والشاعر الحسن بن علي الهبل

والتغييرات التي تم الإشارة إليها هي فقط نماذج من التغييرات التي طرأت على المناهج الدراسية للصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي.

وحسب التقرير فإن المناهج الدراسية للصفوف من السابع وحتى التاسع وبقية الصفوف جاري التغيير عليها، كما نقل عن مصدر بوزارة التربية والتعليم الخاضعة للحوثيين في صنعاء.