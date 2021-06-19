فريق علمي يكشف ثلاث علامات بالأظافر تنكشف مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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منذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن الوباء الذي يفتك بالعالم، يواصل العلماء تكثيف جهودهم لوضع حد لوضح حد لهذا الشبح الغامض المسمى بـ«كوفيد19»، وبينما يطرح رواد صناع الدواء في العالم اللقاحات ووسائل الكشف عن المبكر عن الفيروس لا يزال العلماء يكشفون عن المزيد من الأعراض الخاصة بالفيروس الأكثر قدرة على التحور.

وفي تقرير نشره موقع «sciencealert» المختص بالأخبار العلمية، كشف فريق من العلماء عن علامات بالأظافر تعد أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يستعرض التقرير ورقة البحثية أولية أعدها عدد من الباحثين في المؤتمر العلمي الخامس عشر لـ« sciencealert» والذي جرى تنظيمه في منتصف الشهر الجاري تفيد بأه يمكن للأظافر أن تقدم دليلًا مرئيًا على الإصابة بعدوى« كوفيد 19».

وبينما تعد الحمى والسعال والشعور بالإعياء وفقدان حاسة التذوق والشم من العلامات الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الأظافر يمكنها تقديم دليل مرئي قاطع حول المصابين بحسبما أورده التقرير؛ فبعد الإصابة بـ COVID19 تُظهر أظافر عدد من المرضى مشوهة بعد عدة أسابيع من الإصابة - وهي ظاهرة أطلق عليها العلماء اسم « أظافر كوفيد».

3 علامات تقدم مؤشرًا مرئيًا للإصابة بكورونا

وتأخذ أظافر كوفيد ثلاث أنماط رئيسية أولها نمط «نصف قمر أحمر» يُشكل شريطًا محدبًا فوق المنطقة البيضاء الواقعة عند قاعدة الأظافر، وبينما لا يزال ظهور هذا النمط على الأظافر ليس واضح على وجه التحديد، إلا أن بعض الباحثين يرجحون أنه يظهر إثر تلف الأوعية الدموية المرتبط بفيروس كورونا المستجد فيما يعتقد البعض الآخر أنه قد يكون تشكل بسبب الاستجابة المناعية ضد الفيروس مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية صغيرة وتغير لونها.

النمط الثاني.. «فجوات أفقية» في قواعد أظافر اليدين والقدمين

النمط الثاني الذي حددته الورقة البحثية، هو وجود « فجوات أفقية» في قواعد أظافر أصابع اليدين والقدمين، وهو نمط يُعرف باسم «خطوط بو Beau »، و يظهر عقب اربعة أسابيع من الإصابة بعدوى الفيروس المستجد. ويعتقد الباحثون أن هذا النمط يحدث بسبب الضغط الجسدي والذي يسببه الآثار الجانبية للأدوية.

أظافر كوفيد.. 3 علامات تقدم مؤشرًا مرئيًا للإصابة بكورونا

النمط الثالث .. خطوط بيضاء أفقية

أما النمط الثالث فهو ظهور خطوط بيضاء أفقية في أظافر بعض المرضى ، تعرف علميًا باسم «خطوط ميس» أو ابيضاض الدم المستعرض، وهو نمط يظهر عقب 45 يومًا من اغصابة بـ« كوفيد19».