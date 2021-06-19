السعودية تعلن عن ضبط الملايين من العمال والمقيمين بسبب مخالفاتهم للنظام

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط "5615884" مخالفًا، منهم "4304206" مخالفين لنظام الإقامة، و 802125 مخالفًا لنظام العمل، و509553 مخالفًا لنظام أمن الحدود في كافة مناطق المملكة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية المعلنة هي نتيجة الحملات الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت من يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ الموافق 15 / 11 / 2017 م حتى نهاية يوم الأربعاء 6 / 11 / 1442هـ الموافق 16 / 6 / 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "116908" أشخاص، 43% من الجنسية اليمنية، و 54% من الجنسية الإثيوبية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط "9508" أشخاص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 8222 شخصًا.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 2766 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 2761 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 5 مواطنين.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 53916 وافدًا مخالفًا، منهم 49954 رجلاً، و 3962 امرأة.

وأكدت الداخلية السعودية أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 714208)مخالفين، وإحالة 901700 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1047340 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1553667 مخالفاً.

وذكرت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.