الأول عالميا .. نجم عالمي في كرة القدم تجاوز متابعيه لـ 300 مليون متابع

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وصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى 300 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
وبات كريستيانو رونالدو أول شخص في العالم يصل إلى هذا العدد من المتابعين على موقع "إنستغرام".
وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في "إنستغرام" الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ219 مليون شخص.
ويليهما البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 152 مليون شخص.