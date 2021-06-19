الأول عالميا .. نجم عالمي في كرة القدم تجاوز متابعيه لـ 300 مليون متابع

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى 300 مليون شخص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وبات كريستيانو رونالدو أول شخص في العالم يصل إلى هذا العدد من المتابعين على موقع "إنستغرام".

وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في "إنستغرام" الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ219 مليون شخص.

ويليهما البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 152 مليون شخص.