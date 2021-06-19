جلالة الملك يقيم مأدبة عشاء على شرفه احتفاء بوفد حماس في قصر الضيافة بالرباط

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

عدد القراءات 197

قال التلفزيون المغربي إنه في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد حركة حماس، الذي يرأسه إسماعيل هنية، إلى الممكلة، أقام الملك محمد السادس مأدبة عشاء، مساء الجمعة، على شرفه بقصر الضيافة بالرباط.

وحضر المأدبة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، كما حضرها أعضاء من الجالية الفلسطينية في المغرب وبعض الشخصيات الحزبية والنقابية في المغرب.

والأربعاء، وصل هنية الرباط، في زيارة غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها للمملكة، بدعوة من حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، وذلك بعد أشهر من تطبيع المغرب علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لحركة "حماس"، تهدف الزيارات إلى "تحشيد الموقف العربي والإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة".

والجمعة، زار هنية مقر وكالة "بيت مال القدس الشريف"، في العاصمة المغربية الرباط.

ووقدم المسؤولون شروحات حول طبيعة عمل الوكالة ودورها في مدينة القدس، قدمت إلى هنية والوفد المرافق له، وذلك ضمن اليوم الثالث من زيارتهم للبلاد.

والوكالة هي الذراع الميداني للجنة القدس، التي أسستها منظمة التعاون الإسلامي عام 1975، وأسندت رئاستها للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، ثم لخلفه العاهل محمد السادس.

وعُهد للوكالة، بجمع التبرعات وتعبئة الموارد والإمكانات لتحقيق أهدافها، التي من بينها إنقاذ القدس، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المحتلة.والخميس بحث هنية مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في الرباط، الخميس، التطورات السياسية الفلسطينية.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن مكتب هنية.

وذكر البيان، أن اللقاء "تناول التطورات السياسية والميدانية الأخيرة في فلسطين (...) وأفق التعاون مع مجلس النواب المغربي في إسناد حقوق ونضال الفلسطينيين، وسبل دعم المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.

كما استعرض هنية "مجمل القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة غاية في الحساسية والأهمية".

وأشار هنية، إلى "نتائج وتداعيات معركة سيف القدس وانعكاساتها في المجالات المتعددة" في إشارة إلى المواجهة الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة وإسرائيل.