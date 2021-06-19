مصدر عسكري يكشف لماذا قصفت المليشيات الحوثية مدينة مأرب بصاروخين بالستيين صباح اليوم

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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قصفت المليشيا الحوثية فجر اليوم مدينة مأرب بصاروخين بالستيين، وقعت في حيين مختلفين في شمال مدينة مأرب.، مما تسببت في وقوع أضرار متفاوتة في المنازل المحيطة لسقوط الصواريخ.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس أن الهجمات الصاروخية التي شنتها المليشيات الحوثية علي مدينة مأرب صباح اليوم تأتي بعد إلحاق الجيش الوطني هزائم موجعة للمليشيات في مديرية صرواح ومدغل.

حيث شنت المليشيات هجوما واسعا قرب فجر اليوم على مواقع الجيش الوطني، وقوبلت بمواجهة شرسة أسفرت عن هزيمة كبيرة للحوثيين.

وعلي ذات الصعيد أعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية للسيطرة على محافظة مأرب شمال اليمن.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن الاشتباكات المستمرة لها تأثير رهيب على المدنيين والمباني المدنية.

وأشارت إلى أن العشرات من الأشخاص قتلوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط. فقد تعرضت سيارات الإسعاف والشرطة ومحطات الوقود ومسجد ومنشآت مدنية أخرى لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.