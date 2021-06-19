مليشيا الحوثي تجبر سفينة محملة بالقمح على مغادرة ميناء الحديدة

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر محلية ، اليوم السبت، بأن الميليشيات الحوثية، أعاقت عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات، برفضها إنزال حمولة سفينة من القمح بميناء الحديدة.

وقالت المصادر،بحسب قناة العربية، أن الميليشيات الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، ولم يعرف السبب.

واشارت إلى أن السفينة غلوريس سي تتبع لبرنامج الغذاء العالمي وتحمل 12500 طن من القمح.