احباط هجوم كبير بعدد من الطائرات المفخخة قبل وصولها الى أهدافها في السعودية

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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.
وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
وكان التحالف أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".