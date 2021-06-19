توجيه صارم بمعاقبة من يقوم ببيع لقاح كورونا في اليمن والبنك الدولي يقدم 20 مليون دولار

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وجه وزير الصحة في اليمن مدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات بضرورة الحفاظ على مجانية لقاح كورونا، وإحالة من يقوم بأخذ مبالغ مالية على المواطنين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة والرفع بها إلى الوزارة.

وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أن لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) الذي يستخدم حالياً في اليمن هو لقاح مجاني، بكل مراحله المختلفة سوى كان في عملية التطعيم أو في أخذ الشهادات بعد إعطاء الجرعات اللقاح.

وأوضح الوزير بيحبح لوكالة الانباء اليمنية( سبأ) ان أي تصرفات فردية من بعض ضعاف النفوس في استغلال المواطنين تعتبر مخالفة تعرّض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة.

واشار وزير الصحة، الى أن لقاح فيروس كورونا الذي يُعطى في كافة مراكز التطعيم بالجمهورية فعّال ويتمتع بـ "مأمونية عالية ونتائجه مطمئنة".

20 مليون دولار لدعم حملة التطعيم

في سياق متصل أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن منحة جديدة لليمن، لدعم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلد الذي يشهد حربا منذ 7 سنوات.

وقال البنك الدولي في بيان، "وافق البنك الدولي في 17 يونيو/حزيران (الخميس)، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لإطلاق حملة تطعيم اليمنيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة".

وأوضح أن المنح تشمل 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 ملايين دولار الحكومة البريطانية، و3.25 ملايين دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.

والمنحة الجديدة تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، ترفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة لمكافحة الفيروس وحملة التطعيم إلى 47 مليون دولار.

وقال البنك الدولي في البيان، إن "هذه الموارد الإضافية ستدعم جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، وتساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة".

حالات اصابة جديدة

على صعيد متصل أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الجمعة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت إدارة مكافحة الامراض و الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، في بيان، إن الإصابات الجديدة توزعت على محافظات المهرة بواقع ثلاث حالات وحالتين في عدن وحالة واحدة في البيضاء.

واضافت أنها سجلت حالة وفاة واحدة و6 حالات تعافي جميعها في تعز.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى (6875) منها (1352) حالات وفاة و(3846) حالة تعافٍ.

ولا تشمل الاحصائيات مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي تتكتم عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.