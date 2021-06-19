أرامكو تعلن عن واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية للطاقة في العالم

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفصحت شركة «أرامكو السعودية»، أمس، وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلاً من «إي آي جي» و«شركة مبادلة للاستثمار»، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49 في المائة في شركة «أرامكو لإمداد الزيت الخام»، إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو السعودية»، التي تم تأسيسها مؤخراً، مقابل 12.4 مليار دولار.

وفي وقت يشمل الائتلاف مجموعة واسعة من المستثمرين من أميركا الشمالية، وآسيا، والشرق الأوسط، تؤكد الصفقة الاستثمار طويل المدى من قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية التي توفرها خطوط أنابيب «أرامكو السعودية» ذات الأهمية العالمية، وتطلعات الشركة المستقبلية القوية إلى جانب كون المملكة وجهة جاذبة ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.

وكجزء من الصفقة، التي كان أعلن عنها في أبريل (نيسان) الماضي، دخلت شركة «أرامكو لإمداد الزيت الخام» و«أرامكو السعودية» في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة أنابيب النفط الخام التابعة لـ«أرامكو السعودية» مدتها 25 عاماً.

وفي المقابل، ستحصل شركة «أرامكو لإمدادات الزيت الخام»، بدورها، على تعرفة مدفوعة من «أرامكو السعودية» عن كميات الزيت الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات. وستحتفظ «أرامكو السعودية» بحصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في الشركة الجديدة.

وستظل «أرامكو السعودية» محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام، التي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن إبرام الصفقة مع الائتلاف الدولي، والاهتمام الواسع بالمشاركة من المستثمرين، هو دليلٌ على الثقة القوية بأعمال واستدامة الشركة على المدى الطويل والنظرة الإيجابية لآفاقها المستقبلية.

وقال في بيان صدر أمس، «هذه الصفقة تعكس القيمة الكبيرة لأصولنا، وتمثل واحدة من أهم اللحظات التاريخية في رحلة (أرامكو السعودية) لتطوير محفظة أعمالها ومشاريعها الاستثمارية وتحقيق فرص النمو»، مضيفاً: «سنواصل خططنا لاستكشاف الفرص للاستفادة من قدراتنا في صناعة الطاقة، وجذب النوع الأنسب من الاستثمارات إلى المملكة التي تتوافق أيضاً وبشكلٍ استراتيجي مع مبادرة برنامج (شريك)».

من جهته، قال النائب الأعلى للتطوير المؤسسي في «أرامكو السعودية»، المهندس عبد العزيز القديمي، إن الاهتمام الذي لقيته الصفقة هو دليل على استمرار ثقة المؤسسات الاستثمارية في شركتنا، كما يضع معياراً جديداً لصفقات البنى التحتية على مستوى العالم.

وزاد: «سوف تعتمد هذه الصفقة على البنية التحتية لخطوط أنابيب (أرامكو السعودية) ذات المستوى العالي لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز مستوى العائدات للمساهمين، مما يعزز مرونة شركتنا وقدرتها على التكيف في ظل تغيرات الأسواق».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لـ«إي آي جي»، روبرت بلير توماس، في البيان ذاته، «نعتقد أن هذه هي أبرز صفقة للبنى التحتية على مستوى العالم، ويسعدنا أن نرى اهتماماً مشتركاً من قبل العديد من المستثمرين الدوليين البارزين