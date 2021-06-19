أرامكو تعلن عن واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية للطاقة في العالم عاجل : حسن ايرلو يقود عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة مأرب فجر اليوم تكللت بهزيمة كبيرة قتلى وجرحى للمليشيات الحوثية بعملية تسلل بالحديدة وألغامهم تجهز على الفارين تقرير أممي يكشف أهم وأخطر جرائم المليشيات الحوثية في اليمن البنك الدولي يدعم اليمن ب20 مليون دولار عطية: محافظة مأرب حرمت من أبسط مشاريع التحسين خلال ثلاثة عقود ودعم المحافظ السخي سر نجاح الصندوق قبل رونالدو تعرف على 4 مشاهير كيف اسقطوا شركات كبرى وعالمية بكلمة التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بطائرة مسيرة و مفخخة بتجاه المملكة مصر تحسم الجدل حول شراء المياة من إثيوبيا بطريقة مثيرة للجدل ..نتنياهو يرفض مغادرة سكن رئيس الحكومة الرسمي وبينيت يعطيه مهله محددة
شنت المليشيات الحوثية فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني في منطقة ذنة والزور غرب مدينة مأرب وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن الجيش الوطني نجح في كسر هجوم الملشيات الحوثية ملحقا بها خسائر كبيرة وسقوط مجاميع كبيرة بين قتيل وجريح. .
وعلي ذات الصعيد ذاته شنت المليشيا الحوثية هجوما آخر باتجاه قطاع لعيرف وماس وحلحلان، ونجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجوم الملشيات الحوثية واحراق عربه بي ام بي وتكبيد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.
وتحدثت مصادر مقربة من الحوثيين أن هذه العملية العسكرية يقودها ويشرف عليها حاكم صنعاء المحتلة حسن ايرلو حيث ترى طهران ان إحراز أي تقدم باتجاه مدينة مأرب سيعزز موقعها في جولة المباحثات القادمة التي يتم الترتيب لها مجددا بعد فشل جولة المحادثات التي قادها فريق من سلطنة عمان بالعاصمة المحتلة صنعاء. كما شنت طائرات التحالف مساء أمس سبع غارات بمديرية صرواح استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية.