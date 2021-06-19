عاجل : حسن ايرلو يقود عملية عسكرية واسعة باتجاه محافظة مأرب فجر اليوم تكللت بهزيمة كبيرة

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 1751

شنت المليشيات الحوثية فجر اليوم هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني في منطقة ذنة والزور غرب مدينة مأرب وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس أن الجيش الوطني نجح في كسر هجوم الملشيات الحوثية ملحقا بها خسائر كبيرة وسقوط مجاميع كبيرة بين قتيل وجريح. .

وعلي ذات الصعيد ذاته شنت المليشيا الحوثية هجوما آخر باتجاه قطاع لعيرف وماس وحلحلان، ونجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجوم الملشيات الحوثية واحراق عربه بي ام بي وتكبيد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى.

وتحدثت مصادر مقربة من الحوثيين أن هذه العملية العسكرية يقودها ويشرف عليها حاكم صنعاء المحتلة حسن ايرلو حيث ترى طهران ان إحراز أي تقدم باتجاه مدينة مأرب سيعزز موقعها في جولة المباحثات القادمة التي يتم الترتيب لها مجددا بعد فشل جولة المحادثات التي قادها فريق من سلطنة عمان بالعاصمة المحتلة صنعاء. كما شنت طائرات التحالف مساء أمس سبع غارات بمديرية صرواح استهدفت تعزيزات عسكرية للمليشيات الحوثية.