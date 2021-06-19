قتلى وجرحى للمليشيات الحوثية بعملية تسلل بالحديدة وألغامهم تجهز على الفارين

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر محاولتهم تنفيذ عملية تسلل فاشلة لاختراق خطوط التماس في قطاع حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وقال إعلام القوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي استقدمت تعزيزات ومجاميع مسلحة من مناطق سيطرتها في مديرية جبل رأس ودفعت بهم باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة حيس.

وأكد أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية خلال الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين.

وأشار إلى أن مسلحي الميليشيات الحوثية الفارين من المواجهات وقعوا في فخاخ شبكة ألغام زرعها الحوثيون مسبقاً، ولقوا حتفهم إثر انفجارها.

في سياق متصل، أخمدت القوات المشتركة، الجمعة، مصادر نيران لميليشيات الحوثي في ثلاث قطاعات جنوب الحديدة بالساحل الغربي.

اليمن عراك بين أطفال يسفر عن مقتل 7 وإصابة آخرين جنوب اليمن وأفاد مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة الأحياء والقرى السكنية في "كيلو 16" و"مدينة الصالح" شرق الحديدة، وكذلك شمال غربي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن وحدات القوات المشتركة المرابطة بالخطوط الأمامية في تلك القطاعات تعاملت مع مصادر نيران الحوثيين برد مماثل، وتمكنت من إخماد واسكات نيران الميليشيات.

وتستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني، ضاربةً باتفاق ستوكهولم عرض الحائط.