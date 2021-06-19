بينهم نجم عربي متألق.. أغلى 5 أجنحة في العالم حالياً

السبت 19 يونيو-حزيران 2021 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يعتبر مركز الجناح الأكثرَ تأثيراً في الخط الأمامي لأكبر الأندية العالمية، وهو ما نراه بشكل واضح في السنوات الأخيرة، إذ تضم قائمة أغلى 5 أجنحة في العالم أسماء لامعة.

ويتمتع لاعبو الأجنحة بالسرعة والقدرة على إرسال التمريرات الدقيقة، ما جعل لهؤلاء أهمية كبرى داخل الملعب، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أسعار انتقالاتهم في "الميركاتو".

أغلى 5 أجنحة في العالم

وفي التقرير التالي نستعرض أغلى خمسة لاعبين يجيدون مركز الجناح في العالم حتى الآن.

خطف نجم ليستر سيتي السابق الأنظار بفضل مستوياته الرائعة، لينجح مانشستر سيتي في التعاقد معه في صيف 2018.

ودفع السيتي مبلغاً كبيراً نظير جلب الدولي الجزائري من "الثعالب"، إذ أنفق 67.8 مليون يورو للحصول عليه، مقابل عقدٍ مدته 5 سنوات آنذاك.

وأثبت محرز أنه يستحق بشكل فعليٍّ هذا المبلغ، بعدما أصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في تشكيلة المدير الفني بيب غوارديولا، بدليل أنه خاض معه 140 مباراة بجميع المسابقات، سجَّل فيها 39 هدفاً، وصنع 36، وهي أرقام جيدة، تعزز وضعه مع الفريق في الموسم القادم.

تعاقد مانشستر يونايتد مع أنخيل دي ماريا في عام 2014، مقابل 75 مليون يورو، قادماً من نظيره ريال مدريد.

ورغم أن اليونايتد دفع مبلغاً ضخماً لجلب الدولي الأرجنتيني من النادي "الملكي"، فإن عروضه مع "الشياطين الحمر" لم تكن على مستوى الطموحات، ليرحل بعد موسم واحد فقط.

ولعب دي ماريا مع مانشستر يونايتد 32 مباراة خلال الموسم الذي كان فيه داخل "مسرح الأحلام"، حيث سجَّل 4 أهداف، وقدّم 12 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تؤكد تراجع مستواه، ليرحل سريعاً نحو باريس سان جيرمان في الموسم التالي.

نيكولاس بيبي

انضم الدولي الإيفواري إلى صفوف أرسنال عام 2019، قادماً من ليل الفرنسي، مقابل مبلغ كبير وصل إلى 80 مليون يورو.

وجعل هذا المَبلغ اللاعبَ الإيفواري البالغ من العمر 25 عاماً، أغلى صفقة في تاريخ أرسنال على الإطلاق، متفوقاً على الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الذي انضم لـ"المدفعجية" في 2018 من بوروسيا دورتموند مقابل 63.75 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت، لعب بيبي 88 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات، حيث سجَّل 22 هدفا،ً وصنع 15، ولا تزال تأمل منه جماهير أرسنال المزيد.

غاريث بيل

كان غاريث بيل صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم خلال صيف 2013، عندما دفع ريال مدريد مبلغ 101 مليون يورو لضمّه من توتنهام، في عقدٍ مدته 6 سنوات.

وقدّم بيل في مواسمه الأولى مع النادي "الملكي" مستويات مميزة، بدليل أنه سجَّل 105 أهداف، وصنع 68 هدفاً خلال 251 مباراة لعبها بجميع المسابقات، وساهم في تتويج الفريق بدوري الأبطال 4 مرات، منها 3 متتالية، إضافة لألقاب محلية وقارية أخرى.

ولكن في الموسمين الأخيرين تغيّرت أوضاع اللاعب كثيراً داخل "الملكي"، بسبب تكرار إصاباته ولامبالاته، ما دفع الريال إلى إعارته في الموسم الماضي، لصفوف توتنهام.

عثمان ديمبلي

الفرنسي عثمان ديمبلي هو أغلى لاعب جناح في العالم، بعدما انضم إلى برشلونة صيف 2017، قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 135 مليون يورو.

ولكن لسوء الحظ، لم يُظهر الدولي الفرنسي حتى الآن أفضل إمكاناته التي يملكها مع النادي "الكتالوني"، خاصة مع تكرار إصاباته، التي منعته من الظهور في مباريات كثيرة.

ومنذ انضمامه لصفوف برشلونة، لم يلعب ديمبلي أكثر من 117 مباراة في جميع المسابقات على مدار 4 مواسم كاملة، إذ سجَّل فيها 30 هدفاً، وقدّم 21 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تفسر أنه غاب كثيراً عن اللقاءات.