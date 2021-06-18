رسمياً...الحوثيون يعلنون الإطاحة بـ المساعي الأممية والدولية الرامية لوقف الحرب في «اليمـن»

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم الجمعة إطاحتها بـ المساعي الدولية الرامية الى التوصل لوقف اطلاق النار واحلال السلام في اليمن.

وذكر مايسمى برئيس الوفد التفاوضي للحوثيين وناطق الجماعة الرسمي المدعو عبد السلام الحوثي في تصريحات تلفزيونية لقناة المسيرة الحوثية تابعها محرر "مأرب برس"بانه لم يحصل تقدم في ما اسماها "النقاشات"( في اشارة الى استمرارهم في رفض كل الجهود والمساعي الأممية والدولية الهادفة لايقاف الحرب في اليمن والتي تدعمها سلطنه عمان).

وتابع قائلاً :"لم يحصل تقدم في النقاشات وجهودنا مستمرة حتى يصلوا إلى قناعة بوقف العدوان ورفع الحصار"

وأصاب تعنت مليشيات الحوثي الإيرانية المجتمع الدولي بالإحباط وذلك بتعمدها في إهدار فرص السلام والتي كان آخرها فرصة المبادرة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، لوقف إطلاق نار شامل في اليمن.

ويقود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، والمبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيموثي ليندركينج، وسلطنة عمان ودول أخرى في المنطقة مساعي كبيرة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.