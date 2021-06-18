عاجل: الأمم المتحدة تقرر إدراج جماعة الحوثي على اللائحة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قررت الأمم المتحدة، الجمعة 18 يونيو/حزيران، إدراج جماعة الحوثي الانقلابية على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.

وبحسب وسائل اعلام دولية، فقد قرر الأمين العام للامم المتحدة، غوتيريش إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال وعدم إدراج التحالف.

كما قرر غوتيريش ادراج جيش ميانمار والقوات المسلحة السورية على القائمة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي نال ولاية ثانية في منصبه اعتبارا من 1 يناير، إنه يجب على المنظمة تسريع تحولها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا له يجب تحقيق ذلك، من خلال الحد من البيروقراطية وتحسين جمع وتحليل وتبادل المعلومات.

وتحدث غوتيريش في خطابه أمام الجمعية العامة، عن ضرورة تعزيز الإصلاحات الحالية والعمل على أساس نتائج هذه التحولات، كما حث على الاستمرار في وضع أساليب عمل جديدة.

وأضاف غوتيريش: "من الواضح بالنسبة لي، أننا بحاجة إلى تسريع عملية التحول من خلال خمسة تغييرات يجب تحقيقها في السنوات القادمة".

ونوه بأن هذه التغييرات تتضمن فرض تحسينات في موضوع المعطيات والتحليل والاتصالات، والابتكار والتحول الرقمي، والرؤية الاستراتيجية، وزيادة الإنتاجية والتركيز على تحقيق النتائج وتحسين ثقافة العمل. وشدد على أن كل ذلك سيقلل من البيروقراطية غير الضرورية، وسيبسط العمليات ويسهل التعاون.