وفاة شابة سعودية وهي تقرأ القرآن على معلمتها في الرياض

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توفيت طالبة في "جمعية تعلم" لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالرياض، وهي تقرأ كتاب الله على مسمع معلمتها وزميلاتها، مساء الإثنين الماضي.
وقدمت جمعية المركز الخيري "تعلم"، التعازي والمواساة لأسرة وذوي الطالبة شريفة بنت مسفر القحطاني، التي وافتها المنيّة وهي تقرأ على معلّمتها كتاب الله، وفقا للصحف السعودية.
ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها وأن يسكنها فسيح جناته.