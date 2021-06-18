أجهزة الامن السعودية تعتقل مغني راب في الرياض أثناء غنائه في أحد المولات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإلقاء قوات الأمن السعودية القبض على مغني راب أمام حشد من المواطنين، تجمعوا حوله في أحد المجمعات التجارية بالرياض.
وأظهر الفيديو مغني الراب وهو يؤدي إحدى الأغنيات وسط تجمع المتسوقين، وفوجئ برجال الأمن يلقون القبض عليه.
ولم يعرف من هو مغني الراب الذي ظهر في الفيديو، ولم تعلق الأجهزة الأمنية السعودية على أي معلومات عنه، فيما من المنتظر أن يصدر بيان عن الجهات المختصة يكشف ملابسات الواقعة.
المصدر: وسائل إعلام سعودية