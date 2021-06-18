أجهزة الامن السعودية تعتقل مغني راب في الرياض أثناء غنائه في أحد المولات السعودية تصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكة تعرف على الأسباب التي تجعلك تتكلم أثناء نومك وتكشف أسرارك لمن حولك وزير الخارجية ينتقد ”غريفيث“ ويكشف عن ”فرصة تاريخية“ أضاعها على نفسه مقتل طالب سعودي في أحد ساحات كندا والسفارة السعودية تعلن الاستنفار الاتحاد الأوروبي يويفا يعلن أخطر تهديد له بخصوص نقل نهائي كأس أوروبا من لندن ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن تعليق مشاركته في مشاورات ”اتفاق الرياض“ لماذا أعاد محمد صلاح نشر تغريدة محذوفة صبت عليه الانتقادات؟ ابنة شقيق بن لادن ترفع علم ترامب وتلعن معارضة بايدن.. شاهد الخارجية الامريكية تعلن موقفها من هجمات الحوثيين على مأرب وتتحدث عن خطوات جديدة للضغط عليهم لوقف الحرب في اليمن
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، تعميما لشركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن القادمين إلى المملكة قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين من فيروس كورونا قبل المغادرة.
وأفادت الهيئة في تعميمها، على جميع شركات الطيران "بأهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول".
ويشمل التسجيل "مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول".المصدر: واس