أجهزة الامن السعودية تعتقل مغني راب في الرياض أثناء غنائه في أحد المولات السعودية تصدر تعميما لشركات الطيران بشأن القادمين إلى المملكة تعرف على الأسباب التي تجعلك تتكلم أثناء نومك وتكشف أسرارك لمن حولك وزير الخارجية ينتقد ”غريفيث“ ويكشف عن ”فرصة تاريخية“ أضاعها على نفسه مقتل طالب سعودي في أحد ساحات كندا والسفارة السعودية تعلن الاستنفار الاتحاد الأوروبي يويفا يعلن أخطر تهديد له بخصوص نقل نهائي كأس أوروبا من لندن ”الانتقالي الجنوبي“ يعلن تعليق مشاركته في مشاورات ”اتفاق الرياض“ لماذا أعاد محمد صلاح نشر تغريدة محذوفة صبت عليه الانتقادات؟ ابنة شقيق بن لادن ترفع علم ترامب وتلعن معارضة بايدن.. شاهد الخارجية الامريكية تعلن موقفها من هجمات الحوثيين على مأرب وتتحدث عن خطوات جديدة للضغط عليهم لوقف الحرب في اليمن
تشير الدراسات إلى أن التكلم أثناء النوم لا يشكل خطراً، وهو ناتج عن بعض المشكلات التي يمكن علاجها.
التوتر، القلق، التعب والارهاق، عدم النوم لساعات كافية، الاكتئاب، ارتفاع درجة الحرارة، ممارسة الرياضة بشكل مكثف في ساعات متاخرة من النهار. تناول المحفزات النفسية، كل هذه العوامل تجعل الشخص يتكلم أثناء نومه.
يوصي علماء النفس الأشخاص الذين يتكلمون أثناء النوم بالتخلص من العوامل التي تسبب ذلك، لافتين إلى أنه من الضروري الذهاب إلى السرير بعد التخلص من التوتر و الاجهاد. كما ويوصوا بإطفاء التلفاز وكافة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وتجنب النقاشات الحادة قبل الخلود الى النوم.