تعرف على الأسباب التي تجعلك تتكلم أثناء نومك وتكشف أسرارك لمن حولك

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 139

تشير الدراسات إلى أن التكلم أثناء النوم لا يشكل خطراً، وهو ناتج عن بعض المشكلات التي يمكن علاجها.

التوتر، القلق، التعب والارهاق، عدم النوم لساعات كافية، الاكتئاب، ارتفاع درجة الحرارة، ممارسة الرياضة بشكل مكثف في ساعات متاخرة من النهار. تناول المحفزات النفسية، كل هذه العوامل تجعل الشخص يتكلم أثناء نومه.

يوصي علماء النفس الأشخاص الذين يتكلمون أثناء النوم بالتخلص من العوامل التي تسبب ذلك، لافتين إلى أنه من الضروري الذهاب إلى السرير بعد التخلص من التوتر و الاجهاد. كما ويوصوا بإطفاء التلفاز وكافة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية وتجنب النقاشات الحادة قبل الخلود الى النوم.