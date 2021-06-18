مقتل طالب سعودي في أحد ساحات كندا والسفارة السعودية تعلن الاستنفار

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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قتل طالب سعودي يدعى محمد الدبيسي "20 عاما" في كندا، بعد تعرضه لاعتداء من قبل شخص في إحدى الساحات العامة.

وأكد أحد أقارب الدبيسي، أن السفارة السعودية تواصلت معهم وأبلغتهم أن السلطات الكندية ألقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بتسببهم بجريمة القتل. وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وأوضح أنه لم يتم تحديد جنسية المشتبه بهم إلى الآن، مبينا أن أحدهم كان مرافقا لـ "الدبيسي"، ومؤكدا أن "الدبيسي" في تواصله معه لم يشر إلى وجود أي خلافات مع أي شخص.

وأشار قريب "الدبيسي"، إلى أن الشرطة الكندية تواصلت مع خال المقتول وأبلغته بالواقعة، الذي بدوره نقل للأسرة ماحدث.

وبين قريب الطالب المقتول، أن "الدبيسي" التحق بالدراسة في كندا قبل عامين في تخصص الهندسة الميكانيكية، ويسكن مع "خاله".

ولا يزال التحقيق ساريا لمعرفة ملابسات القضية.