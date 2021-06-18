لماذا أعاد محمد صلاح نشر تغريدة محذوفة صبت عليه الانتقادات؟

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أعاد النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، نشر التغريدة التي حذفها منذ أيام عقب الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل على اللاعب، بسبب توقيت التغريدة.
وتعرض صلاح لوابل من الانتقادات، بعد نشره صورة من إجازته التي يقضيها في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، مغشيا عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.
واضطر صلاح، لحذف الصورة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
وانتقدت الجماهير موقف صلاح، خاصة بعد تعاطف نجوم كرة القدم في العالم مع سقوط إريكسن.