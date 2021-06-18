ابنة شقيق بن لادن ترفع علم ترامب وتلعن معارضة بايدن.. شاهد

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفعت نور بن لادن، ابنة الأخ غير الشقيق لزعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن، علم “ترامب ” احتجاجاً على قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وظهرت نور بن لادن في مقطع فيديو على “تويتر” على متن قارب مع آخرين في جنيف، وهي تحمل علم “ترامب فاز”.

وقد روجت نور في وقت سابق لمزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب، بأنه فاز في انتخابات 2020.

واحتجت نور، الداعمة القوية لترامب، في الأيام القليلة الماضية بجنيف، ولكن شرطة المدينة هددت باعتقالها بسبب حركاتها المثيرة.

وردت نور على التهديدات بطرح أسئلة عما إذا كانت سويسرا دولة حرة، وقالت إن الناس في غواتيمالا تظاهروا ضد زيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، بدون مشكلة.