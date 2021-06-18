الخارجية الامريكية تعلن موقفها من هجمات الحوثيين على مأرب وتتحدث عن خطوات جديدة للضغط عليهم لوقف الحرب في اليمن

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بعد فشل المبعوث الأمريكي إلى اليمن في مساعيه واصطدامه بتعنت المليشيات الحوثية ورفضها كل خيارات السلام , عبّرت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث عن أسفها لمماطلة الحوثيين وعرقلتهم للمسار السياسي في اليمن، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين ضد اليمنيين في مأرب "غير مقبولة على الإطلاق".
وقالت جريفيث -في تصريحات متلفزة- إن بلادها تسعى لفرض المزيد من الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف شامل لإطلاق النار في اليمن وتحقيق السلام.
وأضافت "نبحث اتخاذ طرق إضافية تدفع الحوثي إلى طاولة المفاوضات"، مشيرة إلى أن "ليندركينغ" يبحث في المنطقة الطرق التي ستدفع جماعة الحوثي إلى المفاوضات.
ولفتت إلى أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ يسعى للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد.
يشار إلى أن ليندركينغ بدأ زيارة جديدة للمنطقة منذ يوم الأربعاء، لبحث التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، التقى خلالها مسؤولين سعوديين ويمنيين.