البركاني يثير سخرية وغضب اليمنيين ونائبه جباري يرد عليه

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أثارت تصريحات قالها رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، سخرية واسعة، وغضب لدى اليمنيين، بعد وصفه لبلاده بأنها الحديقة الخلفية لدول الخليج.

وهاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، البركاني، فيما سخر آخرون من حديثه.

وظهر البركاني في لقاء مع قناة "العربية" السعودية امس، وهو يتحدث عن فضل المملكة على اليمن والشرعية، وعن دعمها الكبير ،قبل أن يصف اليمن بأنها الحديقة الخلفية للسعودية ولجميع دول الخليج".

وفي رده على البركاني؛قال نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري إن اليمن أكبر وأجل من أن تكون حديقة خلفيه لأي دولة مهما عظم شأنها.

وأضاف جباري -في تغريدة على تويتر- قائلا: علاقتنا بجميع الأشقاء بما فيها السعودية يجب أن تكون علاقة اخوية مبنيه على الندية والمصالح المشتركة والإحترام المتبادل.