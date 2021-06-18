منتخب اليمن للشباب يغادر الى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العرب (تعرف على جدول مباريات المنتخب وقائمة بأسماء اللاعبين)

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-المحرر الرياضي

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غادر اليوم الجمعة المنتخب اليمني للشباب،الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العرب تحت سن 20 سنة.

واختتم المنتخب معسكره الداخلي الذي اقيم في عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن)، امس الخميس، والذي استمر اسبوعين.

ومن شبوه توجه منتخب الشباب الى سيئون امس الخميس ومنها الى القاهرة.

وتنتطلق البطولة يوم الأحد بمشاركة منتخبات عربية اسيوية وافريقية.

وأوقعت القرعة منتخب اليمن في المجموعة الرابعة الى جانب تونس والسعودية واوزباكستان.

ويستهل الأحمر اليمني مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب التونسي يوم الاثنين القادم 21 يونيو، ثم المنتخب السعودي يوم الخميس واخيرا يواجه اوزباكستان بتاريخ 27 من هذا الشهر .

وقد استقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني الكابتن محمد النفيعي على 23 لاعبا (ننشر اسمائهم في صورة اسفل هذا الخبر) وتم اختيار هؤلاء اللاعبين للقائمة النهائية التي ستشارك في البطولة.

وعبر رياضيون وناشطون -عبر مأرب برس- عن أملهم في ان يظهر منتخب الشباب، بصورة مشرفة في البطولة، مخالفة لما ظهر عليها المنتخب الأول في التصفيات الاسيوية الأخيرة التي اختتمت في السعودية قبل أيام.