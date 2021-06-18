منتخب اليمن للشباب يغادر الى القاهرة للمشاركة في بطولة كأس العرب (تعرف على جدول مباريات المنتخب وقائمة بأسماء اللاعبين) طفل يفاجئ الرئيس الفرنسي بسؤال: هل أنت بخير بعد الصفعة؟ 4 علامات غريبة وغير عادية لالتهاب المفاصل فلا تتجاهلها ترحيب يمني واسع بالبيان الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن 15منظمة تدين حكماً بالإعدام على ناشطة حقوقية في صنعاء جريمة مروعة..أردني يعذب أبنته حتى الموت بسبب تدني درجاتها في الجامعة أول تعليق من حركة حماس على قصف طائرات الاحتلال في قطاع غزة عدوان إسرائيلي جديد يستهدف غزة والمقاومة تسقط طائرة إسرائيلية بعد الإطاحة بنتنياهو.. ما هو مستقبل الاتفاقيات الإسرائيلية الخليجية؟ كمين محكم «للجيش» يقضي على 15 حوثياً بـ «الجوف»
فاجأ طفل فرنسي الرئيس إيمانويل ماكرون بسؤال خلال زيارته إقليم لاسوم عن شعوره بعد الصفعة التي تلقاها على وجهه من أحد المواطنين، خلال زيارته بلدية تاين لارميتاج جنوب شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الخميس أن الواقعة حدثت حين زار ماكرون مدرسة في بلدة بوا دو بيكاردي في الإقليم، استوقفه تلميذ أمام كاميرات التلفزيون وسأله بعد أن رفع إصبعه طالبا الإذن بالكلام: "هل أنت بخير بعد الصفعة التي تلقيتها؟"، في إشارة إلى الاعتداء الذي تعرض له ماكرون مؤخرا.
ابتسم الرئيس ثم أجاب: "آه نعم، لا بأس، لم يكن الأمر ممتعا، وهذا ليس شيئا جيدا".
ثم أضاف مخاطبا الطفل: "ليس من الجيد أبدا أن يقوم أحد بالضرب، حتى في فناء المدرسة، إنه ليس جيدا، ومن صفعني لم يكن على حق".