عاجل.. عدوان إسرائيلي جديد يستهدف غزة والمقاومة تسقط طائرة إسرائيلية

الجمعة 18 يونيو-حزيران 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، تجاه المستوطنات.

في التفاصيل، قصفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يسر عن وقوع إصابات.

هذا واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، موقع الإدارة المدنية شرقي جبالي شمال قطاع غزة، دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين.

إلى جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة على موقع للمقاومة الفلسطينية في منطقة معا، وأرض زراعية، في خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخ استطلاع، ارضاً زراعية، في منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة.

في السياق، أفادت قناة (الأقصى) الفضائية، بأن المقاومة الفلسطينية، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة.

إسرائيلياً، أفاد أور هيلار، المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلية قصف أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

وقال المراسل العسكري: "الهجوم الحالي في غزة، يتم بواسطة طائرات حربية من عدة أسراب، مزودة بقنابل ثقيلة ضد أهداف عسكرية لحركة حماس"

بدوره، قال موقع (مفزاكي راعم) الإسرائيلي: "حماس تطلق النار بإتجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء شمال قطاع غزة".

من جانبه، قال تال ليف رام، المراسل العسكري لصحيفة (معاريف): " سيستمر الجيش في الرد بهذه الوتيرة خلال الأيام المقبلة إذا استمر إطلاق البالونات".