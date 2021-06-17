كمين محكم «للجيش» يقضي على 15 حوثياً بـ «الجوف»

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفّذت وحدات من قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، كميناً محكماً لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الجدافر جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن أبطال الجيش والمقاومة استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للمليشيا الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.