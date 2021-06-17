احياء ذكرى أربعينية استشهاد مهندس الجيش الوطني اللواء الركن عبدالغني سلمان

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اقيمت اليوم الخميس الذكرى الاربعينية للشهيد اللواء الركن / عبدالغني سلمان مدير دائرة شئون الضباط، والذي استشهد منتصف شهر رمضان وهو يذود عن تراب الوطن في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية.
وتتضمن فعالية الشهيد الذي أطلق عليه صفة( مهندس الجيش الوطني)، حملة ألكترونية تحتوي العديد من المنشورات والمقالات تعدد مناقب الشهيد، وادواره البطولية في مختلف مراحل حياته.
كما تتضمن الفعالية مقابلات اذاعية وصحفية مع عدد من زملاء الشهيد وأقاربه، تشير الى مواقفه المشرقه في مختلف جوانب حياته العسكرية والمدنية.
هذا وكان الشهيد اللواء الركن عبدالغني سلمان قد استشهد في تاريخ 28/4/2021 .