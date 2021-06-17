إسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات وتدرجها على لائحة الخطر

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي،، رعاياها من خطورة السفر إلى الإمارات في ظل الأوضاع الصحية الراهنة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنها أدرجت الإمارات على لائحة الدول التي يعد السفر إليها خطرا، بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس "كورونا".

وتضم قائمة الاحتلال للدول التي يفضل عدم الذهاب إليها 13 دولة، جلها في أفريقيا، وأمريكا الجنوبية.

وذكر البيان الصادر عن الصحة الإسرائيلية، أنه في حال لم تنخفض معدلات الإصابة بالوباء، فإنه سيتم رفع هذه الدول إلى قائمة "الخطورة القصوى".

وسجلت الإمارات منذ بدء الجائحة أكثر من 600 ألف إصابة بفيروس "كورونا"، نتج عنها 1738 حالة وفاة.

كما سجلت الإمارات الأربعاء أكثر من 2000 إصابة بفيروس "كورونا"، وسط تخوفات من أن تكون السلالة الهندية المتطورة وصلت إلى البلاد.

وفعّلت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي الطيران المباشر بينهما نهاية العام الماضي، بعد توقيع اتفاق التطبيع بينهما في أيلول/ سبتمبر 2020.