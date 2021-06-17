السفارة السعودية تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها المسافرين

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت السفارة السعودية لدى جورجيا، تنويها هاما لجميع المواطنين القادمين من المملكة العربية السعودية أو من أي دولة أخرى، بخصوص قرار جورجيا الأخير المتعلق بجلب الأدوية.

وقالت السفارة السعودية: "تنوه السفارة على جميع المواطنين الكرام القادمين من المملكة العربية السعودية أو من أي دولة أخرى على ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر".

وأضافت: "تؤكد السفارة على أن لا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا، وذلك تفاديا لأي إشكال قد يتعرض له المواطن الكريم".

إلى جانب السفارة، وجهت هيئة الطيران المدني السعودي تحذيرات لشركة الخطوط السعودية و"طيران ناس" من حمل المسافرين إلى جورجيا أدوية دون وصفة طبية، وذلك جراء منشور إدارة جمارك جورجيا على موقعها الإلكتروني نوهت فيه بالأدوية المحظور على الراكب حملها دون وصفة طبية مترجمة، بينها حبوب "البنادول إكسترا" و"الفيفادول بلص"، إذ سيتم اتخاذ إجراءات تجاه المخالفين بتحويلهم للتحقيق وتغريمهم ما لا يقل عن 10 لاريات جورجي (نحو 3086 دولارا) أو السجن لمدة 3-5 سنوات.

هذا وكانت سفارة جورجيا لدى الرياض قد حثت جميع المواطنين القادمين من المملكة، أو من أي دولة أخرى، على ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية (مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر.