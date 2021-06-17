آخر الاخبار

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات وتدرجها على لائحة الخطر بوادر أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل وأول اتفاقيات أبوظبي مع تل أبيب في مهب الإلغاء أحدث بحوث الطب يكشف ثلاث بهارات تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة ”بريكنغ ديفينس“ يحلل صواريخ الحوثي ”بركان3“.. نسخة إيرانية معدلة من ”سكود بي“ الروسية بمدى 1200 كم وتعتبر ”سلاحا إرهابيا“ وليس ”سلاحا موجها بدقة“ السفارة السعودية تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها المسافرين قرار رفيع بفتح بنك روسي في السعودية! هذا ما قدمه ولي العهد السعودي دعما للاتحاد العربي لكرة القدم وفاة فنان خليجي شهير لماذا أجهش راموس بالبكاء في حفل وداعه ؟ الرئيس ”هادي“ يستدعي ”علي محسن“ و”معين“ و”بن مبارك“ الى مقر إقامته بالرياض.. تفاصيل الاجتماع

هذا ما قدمه ولي العهد السعودي دعما للاتحاد العربي لكرة القدم

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
عدد القراءات 280

 

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.

وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية إن الاتحاد العربي تلقى مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه.

كما زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 - 2025.

إقراء أيضاً
لماذا أجهش راموس بالبكاء في حفل وداعه ؟
القائد التاريخي لريال مدريد يودع النادي الملكي بالدموع
إيطاليا أول المتأهلين لدور الـ16 لكأس أمم أوروبا
نجم عالمي يزيل زجاجة مشروب كحولي من أمامه خلال مؤتمر صحفي  
رغم تذيله ترتيب مجموعته.. منتخب اليمن يتأهل رسميا للتصفيات النهائية المؤهلة لبطو
المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم وكيف تم اختيار
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس