إسرائيل تحذر رعاياها من السفر للإمارات وتدرجها على لائحة الخطر بوادر أزمة دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل وأول اتفاقيات أبوظبي مع تل أبيب في مهب الإلغاء أحدث بحوث الطب يكشف ثلاث بهارات تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة ”بريكنغ ديفينس“ يحلل صواريخ الحوثي ”بركان3“.. نسخة إيرانية معدلة من ”سكود بي“ الروسية بمدى 1200 كم وتعتبر ”سلاحا إرهابيا“ وليس ”سلاحا موجها بدقة“ السفارة السعودية تصدر تحذيرا هاما لمواطنيها المسافرين قرار رفيع بفتح بنك روسي في السعودية! هذا ما قدمه ولي العهد السعودي دعما للاتحاد العربي لكرة القدم وفاة فنان خليجي شهير لماذا أجهش راموس بالبكاء في حفل وداعه ؟ الرئيس ”هادي“ يستدعي ”علي محسن“ و”معين“ و”بن مبارك“ الى مقر إقامته بالرياض.. تفاصيل الاجتماع
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 5 ملايين ريال سعودي سنويا دعما للاتحاد العربي.
وقال الأمير عبدالعزيز في الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الخميس في مدينة جدة السعودية إن الاتحاد العربي تلقى مبلغ 5 ملايين ريال من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما للاتحاد وبرامجه.
كما زكت الجمعية العمومية العربية للاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبدالعزيز رئيسا للاتحاد لفترة رئاسية جديدة بين عامي 2021 - 2025.