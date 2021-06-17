وفاة فنان خليجي شهير

الخميس 17 يونيو-حزيران 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي الفنان البحريني باسل أحمد، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.

وأعلنت عن وفاته الفنانة البحرينية وفاء مكي، وذلك من خلال حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث نشرت صورة له وعلقت عليها بالقول: ”الله يرحمك ويتغمدك الجنة يا رب ويصبر أهلك ومحبينك“.

وكان قد تعرض المطرب البحريني القدير باسل أحمد، لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك حمد الجامعي.