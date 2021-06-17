وفاة فنان خليجي شهير

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توفي الفنان البحريني باسل أحمد، فجر اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.
وأعلنت عن وفاته الفنانة البحرينية وفاء مكي، وذلك من خلال حسابها على موقع ”إنستغرام“، حيث نشرت صورة له وعلقت عليها بالقول: ”الله يرحمك ويتغمدك الجنة يا رب ويصبر أهلك ومحبينك“.
وكان قد تعرض المطرب البحريني القدير باسل أحمد، لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك حمد الجامعي.